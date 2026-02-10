Beşiktaş'ta kriz! 'Ayrılmak istiyorum'

Haberin Devamı

Rafa Silva sürecinin ardından kulüp içinde tansiyon düşmezken, Beşiktaş’ta yeni bir ayrılık dosyası daha açıldı.

Siyah-Beyazlılar’ın önemli isimlerinden Vaclav Cerny, takımda yaşadığı memnuniyetsizliği artık gizlemiyor. Edinilen bilgilere göre Cerny, ara transfer döneminde yönetime ayrılmak istediğini net bir şekilde iletti.

Ancak Beşiktaş Yönetimi, sezonun kritik bir döneminde kadrodan önemli bir ismin ayrılmasına sıcak bakmadı ve bu talebe izin vermedi. Bu gelişmenin ardından Cerny cephesi geri adım atmadı.

MENAJERİ GELDİ

Yıldız oyuncunun menajeri David Nehoda, Cerny’nin talebi üzerine İstanbul’a çağrıldı. Yapılan görüşmelerde oyuncunun takımda mutsuz olduğu ve sezon sonunda Beşiktaş’tan ayrılma kararını kesinleştirdiği ifade edildi.

Cerny’nin, sezon sonu için şimdiden yeni takım arayışlarına başladığı öğrenilirken, Siyah-Beyazlılar’da üst üste yaşanan bu krizlerin kulüp içi dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Rafa Silva sürecinin ardından yaşanan bu gelişme, Beşiktaş’ta sezon planlamasının yeniden masaya yatırılmasına neden olabilir.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş forması ile bu sezon 19 maça çıkan Cerny 6 gol 6 asist üretti.