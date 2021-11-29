Beşiktaş'ta kritik zirve sonrası Sergen Yalçın'dan ilk sözler! 4 neden sıraladı...

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Beşiktaş camiasının heyecanla beklediği Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın zirvesinden ‘devam’ kararı çıktı... Önceki gün 4-0 kaybedilen Giresunspor maçının ardından, “Başkanla görüşüp durum değerlendirmesi yapacağım” diyen Yalçın, dün saat 17.30’da Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ ile bir araya geldi. Çebi’nin ofisinde gerçekleşen görüşmede Yalçın, kötü gidişin nedenlerini ‘anormal sayıdaki sakatlıklar, bazı oyuncuların bekleneni verememesi, konsantrasyon kaybı ve hakem hataları’ şeklinde 4 başlık altında sıraladı.

YALÇIN: HERKESİN SİLKELENMESİNİ İSTEDİM

Sergen Yalçın, sorunların çözümü konusunda bugüne dek yaptıkları çalışmaların olumlu sonuçlanmamasının bundan sonrası için ölçü olamayacağını da belirtip şöyle devam etti:

“Asla görevi bırakmak gibi bir düşüncem yok. Açıklamalarım yanlış yerlere çekildi. Herkesin silkelenmesini istedim. Kendime ve oyuncularıma güveniyorum. Bir şeyler yapmak istiyorsak hep beraber yapmalıyız.”

Başkan Ahmet Nur Çebi ise, kötü sonuçlara üzülmekle birlikte Sergen Yalçın ve ekibine inançlarını yitirmediklerini dile getirdi.

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KOCADAĞ: HOCAMIZA GÜVENİYORUZ

‘Yola devam’ kararının alındığı toplantı sonrası bir açıklama yapan asbaşkan Emre Kocadağ, “Hocamız, kendisine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun da kendisine inancı zaten var. Hocamız konsantre olacak ve bu içinde olduğumuz girdaptan Beşiktaş’ı kurtaracak. Sergen Yalçın ilk geldiğinde nasıl arkasındaysak, kendisi inancını yitirmediği sürece arkasında duracağımızı söyledik” dedi.

Emre Kocadağ, bazı oyuncuların kadro dışı bırakılması gibi konuların gündemde olmadığını sözlerine ekledi.