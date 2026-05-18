Beşiktaş'ta kritik görüşme! Sergen Yalçın gönderiliyor mu?

Çaykur Rizespor beraberliğiyle sezonu tamamlayan Beşiktaş’ta artık gözler tamamen Sergen Yalçın’la ilgili verilecek karara çevrildi.

Futbol komitesinden Murat Kılıç, hoca için ‘kalsın’ diyor. Kaan Kasacı ile Melih Aydoğdu aksi fikirde.

Yönetimin genelinde ise Sergen Yalçın’la ilgili devam etmemesi yönünde çoğunluk var gibi gözüküyor. Başkan Serdal Adalı çok kararsız.

Adalı, Sergen hocayla yüz yüzü görüştükten sonra karar verecek. Başkan ile hoca arasındaki kritik toplantının bugün yapılma ihtimali yüksek.

Kısacası şu anda Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ta devam edip etmeyeceği konusunda şanslar yüzde 50-50 olarak görülüyor.

TRANSFER ROTASI BELLİ

Teknik direktör konusunun çözüme kavuşturulmasının ardından transfer süreci hızlandırılacak. Ancak özellikle kilit mevkiler için aceleci davranılmayacağı öğrenildi. Dünya Kupası sonrasına bazı yıldız transferlerinin bırakılması bekleniyor. Öte yandan takımdan gitmek isteyen kim olursa olsun, kolaylık gösterilecek.