MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta bekleyen zorlu fikstür! Beş kritik maç...
GeriFutbol Beşiktaş'ta bekleyen zorlu fikstür! Beş kritik maç...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 15.12.2020 - 08:42 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta bekleyen zorlu fikstür! Beş kritik maç...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Süper Lig’de 4 haftalık periyotta Başakşehir ve Fenerbahçe gibi devleri kayıpsız geçip lider Alanyaspor’a takılan Kartal’da moraller bozulsa da zirve için inanç sürüyor. Önündeki 5 maçlık etapta alt sıralardaki ekiplerle karşılaşacak olan Beşiktaş, yeni kazanma serisi peşinde olacak.

Beşiktaş yeni galibiyet serisi elde etme amacında... Milli ara sonrasında önemli bir çıkış yakalayan Siyah-Beyazlılar, teknik direktörü Sergen Yalçın’ın yönetiminde 3 kritik mücadeleyi de kayıpsız geçmişti. 8 eksikle çıkılan Başakşehir sınavını 3-2’lik zaferle tamamlayan, ardından 15 yıl sonra Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 4-3 deviren Beşiktaş, 3 maçlık İstanbul periyodunda Kasımpaşa’yı da 3-0 yenmişti. 3 maçta topladığı 9 puanın ardından önceki akşam lig lideri Aytemiz Alanyaspor’a konuk olan Kara Kartal, deplasmandan 2-1’lik mağlubiyetle döndü. Zorlu 4 maçlık periyottan 9 puan çıkaran Siyah-Beyazlılar, bu mücadeleyi geride bırakıp sıradaki karşılaşmalarına kilitlendi.

Ligde 1 maç eksiğiyle lider Alanyaspor’un 7 puan gerisinde bulunan Kara Kartal, zorlu fikstürün ardından önündeki 5 haftada alt sıralarda yer alan takımlarla oynayacağı mücadelelerle yeni seri peşinde olacak. İlk olarak pazar günü Erzurumspor’la karşılaşacak olan Beşiktaş, ardından sırasıyla; Ankaragücü (d), Sivasspor, Kayserispor (d) ve Çaykur Rizespor’la karşı karşıya gelecek. Alanyaspor yenilgisinden gereken dersleri çıkarmak için yardımcılarıyla çalışmalara başlayan teknik direktör Sergen Yalçın, 5 maçlık periyotta yeni bir kazanma serisi elde edip zirve yarışına tekrar dahil olmak istiyor. (Fanatik)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle