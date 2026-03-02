×
Beşiktaş'ta Kristjan Asllani'den geleceği hakkında açıklama!

Ara transfer döneminde Inter'den ayrılarak Beşiktaş’a kiralık olarak katılan Kristjan Asllani, ülkesi basınından kulüpteki geleceğine hakkında açıklamalarda bulundu.

Tuttomercatoweb'in haberine göre Kristjan Asllani, Arnavut bir haber ajansına Türkiye’deki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Asllani'nin açıklamaları şu şekilde oldu:

"Buraya kiralık olarak geldim, ancak süresiz olarak kalmak istiyorum. Burası çok önemli bir kulüp ve her zaman şampiyonluğu kazanmak için oynuyor. Ben de bunu başarmak istiyorum. Beşiktaş'ın olağanüstü taraftarları var. Bu kulüp, bir futbolcunun hayal edebileceği her şeye sahip.

Sergen Yalçın'ın benden ne beklediğini biliyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar elde edeceğimi hissediyorum.”

Haberde, ocak ayında Türkiye'ye gelen Asllani'nin yeni ortamına kısa sürede uyum sağladığı ve kiralık sözleşmesini kalıcı transferle sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

