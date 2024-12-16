Beşiktaş'ta kötü tablo: 41 yıl sonra ilki yaşıyor... 16 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer maça damga vurdu

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Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

SEZONUN İLK GALİBİYETİ

Sezona transfer yasağıyla başlayan, oyuncularıyla yollarını ayırmak zorunda kalan, puan silme cezası alan ve bugüne kadar oynadığı maçlarda galibiyet alamayan Adana Demirspor, Beşiktaş'ı evinde yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı ve eksi puandan kurtularak puanını 2'ye yükseltti.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TEPKİ

31 ve 39. dakikalarda yediği gollerle devreye 2-0 mağlup giren Beşiktaş'ta taraftarlar takımı tribüne çağırdı ve tepki gösterdi. Beşiktaşlı futbolcular taraftardan özür dileyerek soyunma odasına gitti.

Beşiktaşlı futbolcuların devre arasında taraftarının yanına gittiği anlarpic.twitter.com/H3Re071PN5 — Spor Arena (@sporarena) December 16, 2024

UMUTLANDIRAN GOL GELDİ ANCAK DEVAMI OLMADI

İkinci yarıya hamlelerle başlayan ve baskı kuran Beşiktaş, aradığı golü 72. dakikada Al Musrati ile buldu ancak pozisyonlar bulsa da beraberlik golü gelmedi.

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1983'TEN SONRA İLK KEZ

2024 takvim yılında ligde çıktığı 18 deplasman maçının sadece 4'ünü kazanabilen Beşiktaş (7 beraberlik ve 7 mağlubiyet) 1983'ten bu yana en az dış saha galibiyeti aldığı yılı yaşıyor.

TAYYİP TALHA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın 76. dakikasında ceza alanına yönelen Yusuf Sarı'yı faulle durduran Tayyip Talha, hakem Oğuzhan Çakır tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

16 YAŞINDAKİ DENİZ DÖNMEZER'DEN 8 KURTARIŞ

Kadrodaki olumsuzluklar sebebiyle sezon başında kaleyi devralan Deniz Dönmezer, Beşiktaş'a karşı kariyer maçını oynadı. 16 yaşındaki kaleci 8 kurtarışla maça damga vurdu. Özellikle 90+8'de Al Musrati'nin pozisyonunda gole izin vermeyen Deniz, maçın bitiş düdüğüyle takım arkadaşlarından tebrik aldı.

Maç sonrası konuşan genç kaleci; "Beşiktaş maçı öncesi iyi çalıştık. İlk galibiyetimizi aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah takımı ligde tutacağız. Ağabeylerimin ayağına sağlık, taraftarlarımıza da teşekkürler. Küçüklüğümden beri böyle maçların hayalini kurdum, bu maçlarda oynamayı hayal ettim. Belki bu akşam uyuyamam." dedi.

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