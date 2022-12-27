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Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor! Yönetim endişeli...

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Futbol
Beşiktaşta kötü gidişat sürüyor Yönetim endişeli...
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 07:00

Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği de kötü gidişatı değiştiremedi.

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Beşiktaş’ın ligde son 5 maçta sergilediği performansa rağmen 1 galibiyet alması yönetimi endişelendiriyor. Ismael ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Şenol Güneş başlangıcı Ümraniye galibiyeti ile yaparken sonraki 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ile 5 puan yitirdi. Siyah beyazlıların son 5 maçtaki toplam kaybı ise 10 puan oldu.

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GHEZZAL-JOSEF FAKTÖRÜ

Yöneticiler özellikle Gaziantep karşısında kadro oluşumu ve sergilenen futbol nedeniyle endişeli olmasına karşın şimdilik sessiz kalmayı tercih ediyor.

Siyah beyazlıların büyük bölümü Ghezzal ve Josef’in sakatlığının takımın kötü gidişinde etkili olduğunu da ileri sürdü.

iŞTE BEŞiKTAŞ’IN SON 5 MAÇI:

Maç Skor Kayıp
Beşiktaş-Trabzon 2-2 2
Hatay-Beşiktaş 2-1 3
Beşiktaş-Ümraniye 5-2 -
Galatasaray-Beşiktaş 2-1 3
Gaziantep FK-Beşiktaş 1-1 2
Toplam 10

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