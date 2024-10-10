×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları sürdü

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Konyaspor
Beşiktaşta Konyaspor hazırlıkları sürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 15:27

Beşiktaş, Konyaspor ile Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Konyaspor oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına dört günlük iznin ardından 15 Ekim Salı günü saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Süper Lig#Konyaspor

BAKMADAN GEÇME!