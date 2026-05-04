Beşiktaş'ta kiralık oyuncular hakkında karar zamanı!

Haberin Devamı

Beşiktaş, kiralık forma giyen oyuncuları ile yol ayrımına geldi. Büyük umutlarla alınan isimler içinde Orkun dışında istenileni veren olmadı. Toure uzun sakatlık yaşadı. Jota, Sergen hocanın radarına pek giremedi. Asllani genelde iyi oynasa da yüksek maliyete sahip.

Bu isimler arasında hiç bir varlık gösteremeyen Cengiz için hâlâ daha devam etme isteği mevcut. Sergen Yalçın’a Cengiz için büyük tepki var.

Gelinen noktada Orkun ile devam. Toure de yüksek ihtimal kalacak. Geri kalanlar ile vedalaşacak ortam hakim. Genel durumun özeti ise şöyle:

Gözden Kaçmasın Semih Kılıçsoy transferinde Sergen Yalçın araya girdi! Gelecek sezon sürpriz Haberi görüntüle

CENGİZ ÜNDER

Yönetim karşı çıktı. Taraftar istemedi. Buna rağmen Sergen Yalçın, “1.5 - 2 ay içinde yıldız yaratırım” şeklinde diretti. Cengiz’e, özel ayrıcalık verdi. Hiç hak etmediği formayı; zorla sırtına geçirtti!. Hâlâ daha inadını sürdürüyor. Sergen hocaya rağmen, yol ayrımı netleşti. Beşiktaş, böylece zorunlu olmayan 6.5 milyon Euro’luk satınalma opsiyonunu kullanmayacak. Bedelsiz olursa, sürpriz var demektir.

Haberin Devamı

DEVIS VASQUEZ

Kolombiyalı kalecide durum tam tersi oldu. Teknik ekip soğuk bakmasına rağmen, yönetim kiralama yoluna gitti. Bedelsiz 6 aylık kadroya katılan file bekçisinin sözleşmesinde bağlayıcı madde yok. Cezalı Ersin’in yokluğunda bir kez kaleye geçti. Bu şekilde de uğurlanacak.

EL BILAL TOURE

Herkes kalmasından yana. Sözleşme gereği 15 golün üstüne çıkarsa 15 milyonluk zorunlu opsiyon devreye girecek. Rakam yüksek olsa da, Toure yeni sezonda kadroda kalacak isimlerden biri gibi duruyor.

JOTA SILVA

Yıldız oyuncunun opsiyonu 17 milyon Euro. Zorunlu olmadığı için kulüp rahat hareket ediyor. Sergen hocanın pek kullanmadığı Jota, bu durumdan rahatsız olsa da devam etmeye soğuk değil. Burada belirleyici Sergen hocanın talebi ve yönetimin son kararı olacak.

Haberin Devamı

KRISTJAN ASLLANI

Kiralık forma giyen tecrübeli oyuncunun maliyeti yüksek. İsteğe bağlı kiralama bedeli 11 milyon Euro. Bu konuda henüz net karar yok. Oyuncu kalmak istiyor. Yönetim teknik ekibin talebine göre hareket etme kararı almış durumda. Inter’den kiralanan ve son Antep maçında 1 gol, 1 asist ile oynayan Asllani, kariyer rekoru kırmıştı.