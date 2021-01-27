Beşiktaş'ta kiralık harekatı

Süper Lig’de ilk yarıyı en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 2 puan önünde zirvede tamamlayan Beşiktaş’ta üst üste alınan başarılı sonuçların ardından siyah beyazlı yönetim bu sezon başında takıma kiralık olarak dahil olan Valentin Rosier, Francisco Montero ve Rachid Ghezzal’in sözleşmelerini uzatmak için harekete geçti. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, söz konusu futbolcuların sergiledikleri performanstan dolayı mutlu olduklarını belirtip, “Kendileriyle sözleşme uzatmak için konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Ghezzal, Süper Lig’de değerini 1.5 milyon Euro artırdı

Beşiktaş’ın bu sezon hücum hattında en güvendiği isimlerden sağ kanat Ghezzal, kiralık futbolcular arasında siyah beyazlıların en çok katkı aldığı isim olarak öne çıkıyor.

Premier Lig ekibi Leicester City’den kiralanan 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu, ligde çıktığı 13 karşılaşmada 9 asist yaparak, krallık yarışını önde götürüyor. 2018’de 14 milyon Euro bonservis bedeli ile Monaco’dan Leicester’ın yolunu tutan Ghezzal, siyah beyazlılarda düşen değerini artırdı. Kartal’a 5.5 milyon Euro’luk değer ile gelen Ghezzal’in güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Yıldız oyuncunun Leicester’la sözleşmesi 30 Haziran 2022’de sona eriyor.

Rosier, kariyerindeki ilk golünü Beşiktaş formasıyla attı

Kartal’ın sezon başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon’dan kiraladığı Rosier, toplam 15 maçta oynadı. 3 gole direkt katkı sağlarken, kariyerinin ilk golünü de Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Tarsus İY maçında attı. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan 24 yaşındaki Fransız sağ bekin kontratı

30 Haziran 2024’te sona erecek. 22 yaşındaki stoper Montero da zaman zaman hatalar yapsa da savunmada güven verdi.

Atletico Madrid’den alınan İspanyol savunmacının 6 milyon Euro’luk bonservis değeri var. La Liga ekibindeki kontratı 30 Haziran 2024’te tamamlanıyor.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...