Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou sakatlandı

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Kasımpaşa'da oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren maçta 67. dakikada oyuna dahil olan Kevin N'Koudou sakatlık geçirdi.

Müsabakanın uzatma dakikalarında sakatlık yaşayan Fransız yıldız, oyuna devam edemezken sedye ile sahadan çıkarılarak soyunma odasına götürüldü.

Koltuk değnekleriyle stattan ayrılan Kevin N'Koudou'nun sağlık durumu çekilen MR'ın ardından netlik kazanacak.

Kasımpaşa maçı sonrası oyuncusunun sakatlık durumu hakkında gelen soruya yanıt veren Sergen Yalçın, "N'Koudou'nun durumunu bilmiyorum. Herhalde yarın belli olur." dedi.