MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta Kevin N'Koudou hedefi açıkladı! 'Sezon sonu lider olmak...'
GeriFutbol Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou hedefi açıkladı! 'Sezon sonu lider olmak...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 03.01.2021 - 22:15 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou hedefi açıkladı! 'Sezon sonu lider olmak...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou hedefi açıkladı! 'Sezon sonu lider olmak...'
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, Kayserispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

13
  • Kayserispor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Kayserispor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Kayserispor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Kayserispor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 mağlup eden ve liderliğe yükselen Beşiktaş'ta N'Koudou, maç sonunda konuştu.

Liderliğe yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getiren N'Koudou, "Çok önemli bir maçtı. Liderliği taraftarlara armağan ediyoruz. Sezon başı kolay değildi ama lideriz. Hedefimiz sezon sonuna kadar liderliği bırakmamak! Büyük kulüpseniz maçları tek tek düşünmek zorundasınız. Yaptığımızı, yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz bu. Lideriz. Bunu devam ettirebilmek için hemen Rize maçını düşüneceğiz. Oradan da 3 puan almaya çalışacağız" dedi.

'LİDER OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ'

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Hasic ise "Şu anki hislerimi açıklayamam, çok mutluyum. Önemli olan 3 puan almaktı, lideriz ve lider olmaktan çok mutluyuz. Daha önce de demiştim. İdmanlarda yüzde 100'ümü vermem gerekiyor. Sonra da şansımı beklemeliydim. Bugün şans buldum ve golümü attım. Aileme, beni seven herkese ve tabii ki Beşiktaş taraftarına armağan ediyorum bu golü" şeklinde konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle