Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou hedefi açıkladı! 'Sezon sonu lider olmak...'

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Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 mağlup eden ve liderliğe yükselen Beşiktaş'ta N'Koudou, maç sonunda konuştu.

Liderliğe yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getiren N'Koudou, "Çok önemli bir maçtı. Liderliği taraftarlara armağan ediyoruz. Sezon başı kolay değildi ama lideriz. Hedefimiz sezon sonuna kadar liderliği bırakmamak! Büyük kulüpseniz maçları tek tek düşünmek zorundasınız. Yaptığımızı, yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz bu. Lideriz. Bunu devam ettirebilmek için hemen Rize maçını düşüneceğiz. Oradan da 3 puan almaya çalışacağız" dedi.

'LİDER OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ'

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Hasic ise "Şu anki hislerimi açıklayamam, çok mutluyum. Önemli olan 3 puan almaktı, lideriz ve lider olmaktan çok mutluyuz. Daha önce de demiştim. İdmanlarda yüzde 100'ümü vermem gerekiyor. Sonra da şansımı beklemeliydim. Bugün şans buldum ve golümü attım. Aileme, beni seven herkese ve tabii ki Beşiktaş taraftarına armağan ediyorum bu golü" şeklinde konuştu.