Beşiktaş'ta Kerem Kalafat geri döndü!

Beşiktaş, Uşakspor'da kiralık olarak forma giyen genç futbolcu Kerem Kalafat'ın takıma döndüğünü açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
Kulübümüz ile TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor arasında 2021-22 sezonu başında, profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat’ın geçici transferi nedeniyle imzalanan sözleşme, “Geri Çağırma” maddesi kullanılarak sonlandırılmıştır.
Kerem Kalafat, sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alacaktır.
Uşakspor Kulübü’ne geçici transfer sözleşmesinin sonlandırılması hususunda göstermiş oldukları anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.