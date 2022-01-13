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Beşiktaş'ta Kerem Kalafat geri döndü!

#Transfer#Beşiktaş#Kerem
Beşiktaşta Kerem Kalafat geri döndü

Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak Uşakspor'a gönderilen Kerem Kalafat'ın geri çağrıldığını açıkladı.

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Beşiktaş, Uşakspor'da kiralık olarak forma giyen genç futbolcu Kerem Kalafat'ın takıma döndüğünü açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Kulübümüz ile TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor arasında 2021-22 sezonu başında, profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat’ın geçici transferi nedeniyle imzalanan sözleşme, “Geri Çağırma” maddesi kullanılarak sonlandırılmıştır.

Kerem Kalafat, sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alacaktır.

Uşakspor Kulübü’ne geçici transfer sözleşmesinin sonlandırılması hususunda göstermiş oldukları anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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#Transfer#Beşiktaş#Kerem

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