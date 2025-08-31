Beşiktaş'ta Keny Arroyo ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı ve anlaşma şartları

Haberin Devamı

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında Independiente del Valle forması giyen Ekvadorlu sağ kanat oyuncusu Keny Arroyo'yu kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılar 19 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yüzde 50'si için 5 milyon 670 bin euro ödemişti.

4.5 yıllık sözleşme imzalanan ve 10 numaralı forma emanet edilen genç kanat oyuncusu, geçen süreçte siyah-beyazlı takımda yalnızca 14 maçta toplam 349 dakika forma şansı bulmuştu.

İKİ MAÇTA KADROYA ALINMAMIŞTI

Daha fazla süre almak isteyen Arroyo, önce Lausanne ardından da Eyüpspor maçlarının kadrosuna alınmamıştı.

Siyah-beyazlı takımın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne ile oynanan rövanş maçı öncesinde yaptığı açıklamada Arroyo ile ilgili, "Saha içinde ve saha dışında Beşiktaş'ın standartları vardır. Herkesin buna uyum sağlaması gerekiyor. Oyuncular doğru karar vermiyorsa takımın iyiliği için bazı kararlar almak zorunda kalırız. Benim ve kulübüm açısından bu kararın alınması disiplin açısından alınmış bir karardır." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYADAN MESAJ ÜSTÜNE MESAJ VERMİŞTİ!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Arroyo, önce "Keny kesinlikle takımdan ayrılmak istiyor" şeklinde bir paylaşımı beğenmiş, ardından ilk teklifi reddedilen Cruzeiro'nun teklifi yükseltmesi sonrasında Türkçesi "olacak, biliyorum" olan bir paylaşımda bulunmuştu. Son olarak Cruzeiro'nun mavi-beyazlı renklerinin yer aldığı bir paylaşım yapan Arroyo, "Tik-tak" ifadesini kullanarak yakın zamanda ayrılacağı mesajını vermişti.

BREZİLYA BASINI DUYURDU: ANLAŞMA TAMAM!

Brezilya basınının önde gelen kuruluşlarından UOL'ün özel haberine göre; Cruzeiro, Keny Arroyo'nun transferi için Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardı.

BEŞİKTAŞ 7 MİLYON EURO KAZANACAK

Mavi-beyazlılar bu transfer için Beşiktaş'a 7 milyon Euro ödeyecek ve Arroyo'nun bonservisinin yüzde 50'sini alacak (kalan yüzde 50'lik kısım Independiente del Valle'de kalmaya devam edecek).

Haberin Devamı

Brezilya'da transfer dönemi 2 Eylül'de kapanacağı için transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

2026 DÜNYA KUPASI ÖNCESİNDE DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR

Arroyo'nun Beşiktaş'ta yeteri kadar forma şansı bulamadığı ve 2026 Dünya Kupası öncesinde forma girmesi gerektiğini düşünerek Güney Amerika futboluna dönmeyi tercih ettiği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Keny Arroyo, Beşiktaş formasıyla 14 maçta 349 dakika şans bulurken 2 gol kaydetti.