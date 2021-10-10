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Beşiktaş'ta Kenan Karaman ameliyat edildi

#Beşiktaş#Kenan Karaman#Süper Lig
Beşiktaşta Kenan Karaman ameliyat edildi

Beşiktaş, sol el ikinci parmağında kırık oluşan Kenan Karaman'ın ameliyat edildiğini açıkladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynadığı maçta sol el ikinci parmağında kırık oluşan ve milli maç takvimi nedeniyle operasyon planlaması yapılan futbolcumuz Kenan Karaman’a, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Arel Gereli’nin katıldığı operasyonda plak ve vida ile tespit uygulanmıştır. Başarılı geçen ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan Kenan Karaman’ın rehabilitasyon sürecine başlanmıştır." denildi.

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#Beşiktaş#Kenan Karaman#Süper Lig