Beşiktaş'ta kazanan kadro bozulmayacak!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ole Gunnar Solskjaer#UEFA Konferans Ligi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Eyüpspor'u yenen 11 ile Lozan karşısına çıkacak.

Süper Lig’de ilk maçında Eyüp’ü yenerek moral bulan Beşiktaş’ta gözler yarın Konferans Ligi’nde Lozan ile oynanacak kritik maça çevrildi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kadroda istikrarı koruyacaklarını, Eyüpspor karşısında kazanan 11’i bozmayacağını söyledi.

TAKIMIN ÖZGÜVENi ARTTI

Norveçli teknik adam, “Eyüpspor karşısında aldığımız galibiyet, takımın özgüvenini artırdı. Lozan maçında da aynı disiplin ve kararlılıkla sahada olacağız. Kadroda büyük değişiklikler yapmayı düşünmüyoruz; istikrar, başarıyı getiren en önemli unsurlardan biri. Oyuncularım hazır ve motive” dedi.

