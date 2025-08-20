Beşiktaş'ta kazanan kadro bozulmayacak!

Haberin Devamı

Süper Lig’de ilk maçında Eyüp’ü yenerek moral bulan Beşiktaş’ta gözler yarın Konferans Ligi’nde Lozan ile oynanacak kritik maça çevrildi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kadroda istikrarı koruyacaklarını, Eyüpspor karşısında kazanan 11’i bozmayacağını söyledi.

TAKIMIN ÖZGÜVENi ARTTI

Norveçli teknik adam, “Eyüpspor karşısında aldığımız galibiyet, takımın özgüvenini artırdı. Lozan maçında da aynı disiplin ve kararlılıkla sahada olacağız. Kadroda büyük değişiklikler yapmayı düşünmüyoruz; istikrar, başarıyı getiren en önemli unsurlardan biri. Oyuncularım hazır ve motive” dedi.