Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi köklü değişim! Sergen Yalçın kararını verdi

Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 11:52

Süper Lig'de erteleme maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, takımda yenilik yapacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de evinde sergilediği güçlü performansla taraftarına umut verirken, deplasmanda aynı başarıyı gösteremedi. İç sahada çıktığı iki maçı da kazanarak 6 puan toplayan Siyah-Beyazlılar, dış sahada ise üst üste aldığı yenilgilerle moral kaybetti.

Takım, oynadığı 4 maçta toplam 6 puanda kaldı ve zirve yarışında şimdiden geriye düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Dolmabahçe’de oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, taraftarının desteğini arkasına alarak güven veren bir oyun ortaya koydu. Ancak deplasmanda aynı özgüveni yakalayamayan siyah-beyazlılar, özellikle savunma hataları ve bitiricilik sorunları nedeniyle istediği sonuçları alamadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın öğrencileri, dış sahada oynadıkları maçlarda oyun üstünlüğünü kursa da skora yansıtmakta zorlandı. Bu durum, camiada “iç saha-dış saha farkı” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

YENİDEN ÇIKIŞ ZAMANI

Yarın Kayseri’de oynanacak erteleme mücadelesi, Beşiktaş için kritik bir viraj olarak görülüyor. Siyah-Beyazlı ekip, hem deplasman kâbusunu sona erdirmek hem de yeniden çıkış yakalamak adına sahaya çıkacak. Yalçın’ın, takımın dış saha karnesini düzeltmek için kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

Taraftarlar ise bu karşılaşmanın, Kartal’ın deplasman serüveninde bir dönüm noktası olmasını umut ediyor. Beşiktaş yönetimi de takımın mental açıdan toparlanması için oyunculara ekstra destek verirken, futbolculardan deplasmanda da aynı mücadele ruhunu göstermeleri isteniyor. Siyah-beyazlılar, kazanılması halinde büyük moral kazanacakları bu sınavı başarıyla geçmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

