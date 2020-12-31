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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 31.12.2020 - 14:38 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları

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Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları
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Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladı. İdman, pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla sürdü. Antenman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Beşiktaşta Kayserispor maçı hazırlıkları

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