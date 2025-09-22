Beşiktaş'ta Kayserispor karşısında 10 eksik birden! Erteleme maçında transferler yok

Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş, Kayserispor'a karşı oynayacağı erteleme maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
12 YENİ TRANSFERİN 8'İ YOK
Siyah beyazlılar, birinci hafta erteleme karşılaşmasında, yaz döneminde yapılan 12 yeni transferin 8’inden faydalanamayacak.
Ligin ilk haftasından sonra transfer edilen El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva, Tiago Djalo, Gökhan Sazdağı, Taylan Bulut ve Rıdvan Yılmaz Kayseri’ye götürülmeyecek.
Yeni transferlerden Tammy Abraham, Orkun Kökcü, David Jurasek ve Wilfred Ndidi kural gereği forma giyebilecek oyuncular.
SALİH VE MUSTAFA SAKAT
Öte yandan sakatlıkları süren Salih ve Mustafa da eklenince siyah beyazlılardaki eksik sayısı 10’a çıkacak.