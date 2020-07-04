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Futbol
DHA
Haber Giriş: 04.07.2020 - 13:31,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Kayserispor hazırlıkları sürdü

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Beşiktaş'ta Kayserispor hazırlıkları sürdü
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Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, 1 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından gruplar halinde ayak tenisi oyunları oynandı. İdman; şut çalışması ve streching ile sona erdi.



Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını, yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek. 

Beşiktaşta Kayserispor hazırlıkları sürdü

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