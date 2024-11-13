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Beşiktaş'ta kayıp 12 puanın 9’u deplasmanda uçtu

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#Beşiktaş#Süper Lig#Futbol
Beşiktaşta kayıp 12 puanın 9’u deplasmanda uçtu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 07:00

Trendyol Süper Lig’de bu sezon 11 maçta 21 puan toplayabilen Beşiktaş’ın kaybettiği 12 puanın 9’u deplasman müsabakalarında geldi.

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Siyah beyazlı takım dış sahalarda karşılaştığı takımlardan Samsunspor’u 2-0, Kayserispor’u 3-0 yenerken, Trabzonspor ve Gaziantep ile 1-1, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı, Galatasaray’a ise 2-1 mağlup oldu. 6 deplasman maçında 9 puan toplayan Kartal, buna karşın 9 puan kaybetti.

Siyah beyazlılar iç sahada ise Antalyaspor’u 4-2, Sivasspor’u 2-0, Eyüpspor’u 2-1, Konyaspor’u 2-0 yenerken, Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu.

Süper Lig’de topladığı 21 puanın 12’sini Tüpraş Stadı’nda kazanan Beşiktaş, milli aradan sonra ilk maçını 24 Kasım Pazar günü Göztepe ile kendi evinde oynayacak. Kartal, UEFA Avrupa Ligi’ndeki deplasman maçlarında ise Ajax’a 4-0 yenildi, Lyon’u 1-0 mağlup etti. 

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#Beşiktaş#Süper Lig#Futbol

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