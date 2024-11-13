Beşiktaş'ta kayıp 12 puanın 9’u deplasmanda uçtu

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Siyah beyazlı takım dış sahalarda karşılaştığı takımlardan Samsunspor’u 2-0, Kayserispor’u 3-0 yenerken, Trabzonspor ve Gaziantep ile 1-1, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı, Galatasaray’a ise 2-1 mağlup oldu. 6 deplasman maçında 9 puan toplayan Kartal, buna karşın 9 puan kaybetti.

Siyah beyazlılar iç sahada ise Antalyaspor’u 4-2, Sivasspor’u 2-0, Eyüpspor’u 2-1, Konyaspor’u 2-0 yenerken, Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu.

Süper Lig’de topladığı 21 puanın 12’sini Tüpraş Stadı’nda kazanan Beşiktaş, milli aradan sonra ilk maçını 24 Kasım Pazar günü Göztepe ile kendi evinde oynayacak. Kartal, UEFA Avrupa Ligi’ndeki deplasman maçlarında ise Ajax’a 4-0 yenildi, Lyon’u 1-0 mağlup etti.