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GeriFutbol Beşiktaş'ta Kasımpaşa mağlubiyetinin şifreleri
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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mağlubiyetinin şifreleri

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Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen Beşiktaş'ta mağlubiyetin şifreleri...

Beşiktaş camiasında Kasımpaşa yenilgisinin nedenleri ile ilgili yapılan değerlendirmelerde 5 unsur öne çıktı:

1- Karşılaşmaya hakem Halil Umut Meler’in atanması tüm takımı olumsuz etkiledi. Hakem polemiği gereğinden fazla uzatıldı.

2- Aboubakar, Ghezzal, Mensah ve Cenk’in olmayışı zaten dar bir kadroyla mücadele eden Sergen yalçın’ın elini kolunu bağladı.

3- Asların yokluğunda forma şansı bulan oyuncuların hiçbiri bekleneni veremedi. Özellikle orta saha ve forvet çok yetersiz kaldı.

4- Kasımpaşa yönetimi ekstra prim verip takımı motive ederken, Beşiktaş 3 puanı çantada keklik görmenin faturasını ödedi.

5- Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında 5 puan kaybedilmesi, stres yönetimi konusunda ekstra çaba gösterilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Beşiktaşta Kasımpaşa mağlubiyetinin şifreleri

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