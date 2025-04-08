Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı sonrası sert sözler: Kendini general zannedenler takımı!

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Süper Lig’in 30’uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çaldı.

BEŞİKTAŞ İÇİN KABUS GİBİ İLK YARI

Karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf ev sahibi Kasımpaşa oldu. Fall ile bulduğu gol ofsayta takılan lacivert-beyazlılar, Ben Ouannes’in 14’üncü dakikada attığı golle öne geçti. Beşiktaş ise Rafa Silva ile girdiği pozisyonda direğe takıldı. Beşiktaş’ta Emirhan Topçu’nun sakatlığı sonrasında 17’nci dakikada oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç, 44’üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

1 PUANI GEDSON, PENALTIDAN KURTARDI

Rakibinin eksik kalmasıyla birlikte Kasımpaşa, ikinci yarıda daha net pozisyonları bulan taraf oldu. Lacivert-beyazlılar, Aytaç Kara ile girdiği iki gol pozisyonunu da değerlendiremedi. Beşiktaş ise 74’üncü dakikada Mustafa Hekimoğlu ve 85’inci dakikada Rafa Silva ile girdiği pozisyonlarda Gianniotis’e takıldı. Siyah-beyazlılar, 88’inci dakikada Brekalo’nun Salih’e yaptığı müdahale sonrasında penaltı kazandı. 89’uncu dakikada penaltı atışını kullanan Gedson topu ağlara göndererek skora denge getirdi: 1-1. 90+4’üncü dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Cafu şutunu çekti. Kaleci Mert’i geçen topu Svensson çizgiden çıkarttı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

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Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısındaki puan kaybını Hürriyet yazarları Güntekin Onay ile Uğur Meleke bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: SÜPER LİG'DE BİR PREMİER LİG OYUNCUSU!

Kasımpaşa sahada ne yaptığını iyi bilen, oyun tanımı belirgin olan bir takım.

Son iki haftada Alanya ve Samsun maçlarında ne yaptılarsa, dün de Beşiktaş’a karşı aynı oyunu oynadılar. Geride beşli bir hatla güvenli durdular ve süratli çıkış kolladılar. Zaman zaman öne baskıya gidip rakiplerini hataya zorladılar. Solda Yasin, Ben Ouanes, Rodrigues ve Fall’la bir kalabalık yarattılar ve maçın kilidini de öyle açtılar. Üstelik tüm bunları takımın asist kralı Winck ve gol kralı Da Costa’sız yaptılar.

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Üç haftadır maçlara 3-5-2 başlıyorlar. Yasin üçlü savunmanın sol stoperi olarak oynuyor, bu da Kasımpaşa’nın geriden çıkış kabiliyetini artırıyor. Yasin dün 65 dakika oyunda kaldı, o süre boyunca sahanın patronu gibiydi. İlk bir saatte Rafa’yı o durdurdu. Yetmedi, Tayyip’i attırdı. Onunla da yetinmedi, takımını defalarca başarıyla hücuma taşıdı. Onu önümüzdeki sezon Premier Lig’de seyretmek için şimdiden heyecan duyuyorum.

KENDiNi GENERAL ZANNEDENLER TAKIMI

Tabii ki dün Kasımpaşa’nın geriden çıkarken karşısında samimi bir pres görmediğinin de altını çizmek gerek. Beşiktaş ön tarafı maç özellikle 11’e 11’ken inanılmaz cansız, isteksiz ve hareketsizdi. İddia ediyorum, Süper Lig’de karşısındaki rakibe bu kadar kolay geriden çıkış fırsatı veren, bu kadar seyreden başka bir takım yok.

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Solskjaer de ilk devredeki bu seyirci grubundan rahatsız oldu, 46’da baş seyirci Immobile’yi ve Joao Mario’yu, 70’te de Muci’yi oyundan çıkardı. Zaten 1 puanı da ikinci devrede sahada bir tık daha savaşan bir oyuncu grubu olduğu için kurtardılar dün. Eğer Beşiktaş, gelecek sezon ligde yarışmacı olmak istiyorsa sahadaki general sayısını azaltmalı. Daha doğrusu sahadaki “kendini general zanneden adam” sayısını azaltmalı. Sadece derbilerde değil her maçta savaşan, vasatlığa itiraz eden, mağlubiyetten rahatsız olan askerler gerekiyor Beşiktaş’a.

GÜNTEKİN ONAY: İLK YARI LÜTFEN, İKİNCİ YARI KARAKTER!

Bu 1 puan Beşiktaş için kazanç değil ancak 10 kişiyle oynayan futbol iyiydi.

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İlk yarıdaki Beşiktaş yine ‘lütfen’ sahaya çıkmış gibiydi. Kasımpaşa’nın attığı gol her ne kadar şans golü olsa da Beşiktaş’ın yavaş ve temposuz oyunu yine evlere şenlik idi. Beşiktaş takımı agresif değil, ön alanda baskı yapmıyor, hücumda hareketlilik yok. Solskjaer geleli 2.5 ay oldu ancak oyuncu grubuna hırs ve motivasyon anlamında bir etkisini göremiyoruz. Ayrıca duran top hocası geldi. Duran toptan, kornerden tek bir golü bıraktım, pozisyon dahi yok.

iMMOBiLE YiNE ÇOK GÜÇSÜZDÜ

Bu takım ne çalışıyor, anlamak mümkün değil. İmmobile, Rafa Silva’nın direkten dönen topunda yaptığı asist dışında yine çok güçsüzdü. Beşiktaş takımı rakibi ısırmıyor, oynamasına izin veriyor. İkinci yarıda Masuaku, Svensson, Gabriel Paulista ve Gedson Fernandes sahaya karakter koydular ve Beşiktaş, 10 kişiyle üstün bir oyun sergiledi. Açıkçası sol stoper Masuaku, sağ stoper Svensson ve merkezde Gabriel Paulista’dan oluşan 3’lü savunma kurgusu ile Kasımpaşa gibi iyi hücum yapan bir takımdan gol yememek başarı.

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RAFA GOLÜ ATSA KAZANABiLiRDi

Gedson'un pasında Rafa Silva maçta 2’nci kez yüzde 99’luk bir fırsatı kaçırmasa Beşiktaş sahadan galibiyetle bile ayrılabilirdi. Salih oyuna girdikten sonra büyük katkı verdi ve oyunun gidişatını Beşiktaş lehine çevirdi. Bu 1 puan Beşiktaş için bir kazanç değil ancak 10 kişiyle ikinci yarıda oynanan futbol memnuniyet verici.

Kasımpaşa biraz daha sakin ve 10 kişilik Beşiktaş’a karşı cesur olsaydı maçı rahatlıkla 3 puanla kapatabilirdi.

HAKEMLER ADETA GÜNAH ÇIKARIYOR

Son cümle de hakem için... Tayyip’in kırmızı kart gördüğü pozisyonda oyuncu önce topla oynuyor ve topa temas eden ayağı doğal hareketin devamı olarak rakibin bileği ile temas ediyor. Burada bir kasıt yok ve asla şiddetli bir darbe söz konusu değil. Ancak hakemler Beşiktaş lig yarışında olmadığı için diğer büyüklere çıkaramadıkları kartları “Bakın ben büyük takıma da cesur davranıp kart verebiliyorum” duygusuyla siyah beyazlı takımın maçlarında adeta günah çıkartıyorlar.