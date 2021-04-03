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GeriFutbol Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı kadrosunda 6 eksik
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Futbol
Haber Giriş: 03.04.2021 - 19:13 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı kadrosunda 6 eksik

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Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı kadrosunda 6 eksik

Süper Lig'de lider durumda bulunan ve 32. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklanırken eksikler dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta; Aboubakar, Ghezzal, Hasic, Mensah, Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz maç kadrosuna alınmadı.

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