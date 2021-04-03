Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı kadrosunda 6 eksik
Süper Lig'de lider durumda bulunan ve 32. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklanırken eksikler dikkat çekti.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta; Aboubakar, Ghezzal, Hasic, Mensah, Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz maç kadrosuna alınmadı.
📋 Kasımpaşa maçı kamp kadromuz. #KASvBJK | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/YglUeaz7d4
📋 Kasımpaşa maçı kamp kadromuz. #KASvBJK | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/YglUeaz7d4— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 3, 2021