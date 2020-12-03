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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 19:04 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

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Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı
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Süper Lig'in 11. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın küçük oyunlar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı.

Antrenmanın, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın Kasımpaşa'yı Vodafone Park'ta saat 19.30'da ağırlayacak.

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