×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Kartal Kayra ve Oğuzhan dönüyor! Rosier ve diğer kiralık oyuncular...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Transfer#Oğuzhan
Beşiktaşta Kartal Kayra ve Oğuzhan dönüyor Rosier ve diğer kiralık oyuncular...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 07:00

Siyah beyazlı kulübün transfer komitesi ile teknik heyeti, aralarında Rosier, Onana ve Montero’nun da bulunduğu kiralık oyunculardan hangilerinin gelecek sezon A takımda kalıp kalmayacağına önümüzdeki hafta karar verecek.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta transfer komitesi, yurt içinde ve dışında futbolcu arayışını sürdürürken, bu sezon kiraya verilen 18 oyuncunun durumlarının bir hafta içinde netleşeceği belirtildi.

Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez, Kaan Şakul, Feyyaz Uçar ve Burak Aslan’dan oluşan transfer komitesi, futbol direktörü Samet Aybaba ve teknik direktör Serdar Topraktepe, çoğu genç isimlerden oluşan kiralıkların gelecek sezon A takımda kalıp kalmayacağına önümüzdeki hafta içinde karar verecek.

Gözden KaçmasınBeşiktaş, Salih Uçanda mutlu sona ulaştıBeşiktaş, Salih Uçan'da mutlu sona ulaştı!Haberi görüntüle

PERFORMANS RAPORLARI BEKLENİYOR

Kiralıklardan sadece Kartal Kayra Yılmaz ile Oğuzhan Akgün’ün dönmeleri kesinleşirken, Valentin Rosier, Jean Onana, Javi Montero, Ajdin Hasic, Badra Cisse, Emre Bilgin, Ahmet Gülay, Emrecan Bulut, Bilal Ceylan, Burak Yıldız, Kerem Atakan Kesgin, Abdullah Aydın, Berkay Vardar, Halil Çiçek, Erdoğan Kaya ve Necati Bilgiç’in durumları, teknik ekip ve forma giydikleri kulüplerden gelecek raporlara göre değerlendirilecek.

Haberin Devamı

Beşiktaşta Kartal Kayra ve Oğuzhan dönüyor Rosier ve diğer kiralık oyuncular...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Transfer#Oğuzhan

BAKMADAN GEÇME!