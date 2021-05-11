Beşiktaş'ta Karagümrük yenilgisi sonrası gözyaşları! Olduğu yerde kaldı...
Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e mağlup olduğu maçın ardından siyah-beyazlıların Fransız sağ beki Valentin Rosier, gözyaşlarına hakim olamadı.
Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük'e sahasında 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük bir yara alan Beşiktaş'ta büyük üzüntü yaşanırken, siyah-beyazlı futbolcu Valentin Rosier gözyaşlarını tutamadı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından olduğu yere oturan Rosier, bir anda ağlamaya başladı.
Takım arkadaşları Fransız futbolcunun yanına giderek teselli ederken, Rosier'in koluna girerek soyunma odasının yolunu tuttular.
Rosier'in gözyaşları, taraftarları da duygulandırdı ve siyah-beyazlılara gönül verenler sosyal medyada başarılı sağ beke büyük destek verdiler.
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