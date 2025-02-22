Beşiktaş'ta kanat transferinde rota Benfica!

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Ara transfer dönemini 2 hamleyle geçiren Beşiktaş’ta yeni sezon için çalışmalar da hızlandı. Kara Kartal’da başkan Serdal Adalı, scouting ekibi ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’le beraber çalışmalarına devam ediyor.

Bu doğrultuda son olarak gündeme sürpriz bir ismin geldiği ortaya çıktı. Gedson Fernandes’in yüzde 50 sonradan satış pay hakkını, Portekiz ekibi Benfica’dan almak için girişimlerde bulunan Kara Kartal’ın gündemine Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nun takım arkadaşı girdi.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Solskjaer’in talebi sonrasında Benfica’nın sol kanat oyuncusu Andreas Schjelderup için girişimlere başladı.

Piyasa değeri 10 milyon Euro bandında olan 20 yaşındaki Norveçli sol kanat, 2 sene önce Nordsjaelland’dan 9 milyon Euro karşılığında Benfica’ya transfer olmuştu.

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2028 YAZINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda toplam 22 maça çıkan genç oyuncu; sahada bulunduğu 797 dakikaya 3 gol ve 4 asist sığdırdı.

Hücum hattının 3 bölgesinde de oynayabilen yetenekli oyuncunun Benfica’yla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.