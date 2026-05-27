Beşiktaş’ta kaleye dünya yıldızı operasyonu!

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kaleci yapılanması da masadaki en önemli başlıklardan biri haline geldi. Siyah Beyazlı yönetimin mevcut kadroyu yeniden şekillendirme çalışmaları kapsamında kaleyi yabancı bir isme teslim etmeyi planladığı iddia edilirken, futbol direktörü Önder Özen’in onay verdiği iki adayın ön plana çıktığı öne sürüldü.

SICAK BAKIYOR

Arsenal'e 2025 yazında Chelsea'den 5.8 milyon euroya transfer olan Kepa için Chelsea kulübü 2018 yazında Athletic Bilbao'ya tam 80 milyon euro ödemişti. Chelsea ile Beşiktaş'ın stadında Liverpool'la oynanan UEFA Süper Kupa finalinde çıkan İspanyol eldivenin Arsenal'le 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Londra ekibinde David Raya'nın gerisinde kalan Kepa, ayrılığa sıcak.

JÖRGENSEN YİNE LİSTEDE

İddialara göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Kepa Arrizabalaga ile Chelsea’nin genç kalecisi Filip Jorgensen, Beşiktaş’ın radarındaki isimler arasında bulunuyor. Yönetimin, teknik ekibin raporları doğrultusunda bu iki kaleciden biri için girişim yapabileceği konuşuluyor.

ERSİN KALIYOR

Öte yandan Kara Kartal’ın, Ersin Destanoğlu’nu takımda tutmak istediği ancak birinci kaleci pozisyonunda yabancı bir ismi değerlendirdiği de gelen bilgiler arasında. Transfer sürecinin, ilgili kulüplerin oyuncular hakkındaki planlarına göre netleşeceği belirtildi. Beşiktaş cephesinde önümüzdeki günlerde kaleci dosyasında hareketli gelişmeler yaşanması bekleniyor