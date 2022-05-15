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Beşiktaş'ta kalesinde devleşen Emre Bilgin'den Valerien Ismael'e teşekkür

#Beşiktaş#Emre Bilgin#Süper Lig
Beşiktaşta kalesinde devleşen Emre Bilginden Valerien Ismaele teşekkür

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği maçta kaleyi koruya Emre Bilgin, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

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Göztepe karşısında başarılı kurtarışlar yapan ve kalesini gole kapatan 18 yaşındaki file bekçisi, mücadele sonrası konuştu.

Karşılaşma öncesinde Valerien Ismael ve takım arkadaşlarından büyük destek gördüğünü belirten Emre, "Beni destekleyen herkese teşekkürler. Buraya gelmemde hocalarımın çok büyük emeği var. Valerien Ismael hoca maçtan önce benimle konuştu. Ben de çıktım ve elimden geleni yaptım. 3 puan için çok mutluyum. Aileme ve sevdiklerime selamlar. Takım arkadaşlarım da çok destek verdi. Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz gibi ağabeylerime de teşekkürler." diye konuştu.

Öte yandan Emre Bilgin, Loris Karius'tan (Nisan 2019 vs Ankaragücü) bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig maçında en fazla kurtarış yapan kaleci oldu.

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#Beşiktaş#Emre Bilgin#Süper Lig

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