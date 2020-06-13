Beşiktaş'ta kalede Ersin sürprizi! Antalyaspor 2 eksikle İstanbul'da ve iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR

Koronavirüs salgını öncesinde oynadığı son maçta, Galatasaray ile TT Stadı'nda 0-0 berabere kalan Beşiktaş, 4 maçlık da bir yenilmezlik serisi yakalamıştı.

O derbide sarı kart görüp cezalı duruma düşen Burak Yılmaz, Antalyaspor karşısında takımdaki yerini alamayacak.

As kaleci Loris Karius ile de yollar ayrıldı, 2001 doğumlu Ersin Destanoğlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor...

Antalyaspor ise Tamer Tuna yönetiminde müthiş bir performans ortaya koyarken, ligde oynadığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmemişti.

Son olarak da şampiyonluk adaylarından Sivasspor'u Veysel Sarı'nın golüyle 1-0 yenmişlerdi...

Akdeniz ekibinin İstanbul kafilesinde, uzun süredir sakat olan stoper Bahadır Öztürk ile salgın nedeniyle yurt dışına çıkan ama geri dönemeyen ön libero Charles yer almadı.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Salgın öncesinde Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 5 maç "2.5 ÜST" bitmişti.

- Salgın öncesinde Antalyaspor'un deplasmanda oynadığı son 3 maç "KG VAR" olmuştu.

- İki takım arasındaki son 4 lig maçı ise karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu...

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%41'lik kesim siyah-beyazlıların koronavirüs arası sonrası iç sahada oynayacağı ilk maçtan 3 puanla ayrılacağını düşünüyor...

%32'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımdan da gol bekliyor.

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