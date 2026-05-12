Beşiktaş'ta kaleci transferi için karar verildi!

Süper Lig'de bir sezonu daha hayal kırıklığıyla tamamlayan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon hazırlıkları başladı. Kartal'ın öncelikli hedefi kaleci pozisyonu.

Ara transfer döneminde de gündeme gelen Danimarkalı kaleci Filip Jörgensen için yapılan görüşmelerde Chelsea’de teknik direktör değişikliği süreci belirleyici olmuştu. İngiliz ekibinde göreve gelen Rosenior’un, Jörgensen’in ayrılığına sıcak bakmaması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Ancak Rosenior’un görevden alınmasının ardından Beşiktaş yönetimi yeniden harekete geçme kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Bu sezon Chelsea formasıyla yalnızca 10 maçta görev yapan 23 yaşındaki eldiven, ligin ikinci yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kaldı.

Düzenli forma giyebileceği ve 1. kaleci olabileceği bir takımda kariyerine devam etmek isteyen Jörgensen’in, Beşiktaş’a gelmeye olumlu baktığı öğrenildi.

ALTERNATİFLER

Öte yandan Siyah-Beyazlılar yalnızca Jörgensen üzerinde durmuyor.

Yönetim, geniş kaleci listesi doğrultusunda Santos forması giyen Gabriel Brazao ve Arsenal’in deneyimli eldiveni Kepa için de maliyet araştırması yapıyor.

Brazao, ara transfer döneminde de Beşiktaş’ın gündemine gelmiş ve yaptığı açıklamada, “Geçen yıl ve bu yıl birkaç teklif aldım. Sonuncusu da Beşiktaş’tan geldi. Santos ile doğrudan görüştüler” ifadelerini kullanmıştı.

Kepa ise geçtiğimiz yaz Chelsea’den Arsenal’e transfer olmuş ancak Londra ekibinde yalnızca 11 maçta forma şansı bulabilmişti.