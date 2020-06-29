MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta kaleci transferi için iki sürpriz aday
GeriFutbol Beşiktaş'ta kaleci transferi için iki sürpriz aday
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.06.2020 - 09:44,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta kaleci transferi için iki sürpriz aday

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta kaleci transferi için iki sürpriz aday
Abone Olgoogle-news

Loris Karius'un ardından yeni kaleci transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta adaylar ikiye düştü.

Beşiktaş'ta kaleci transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşık 1.5 aydır siyah-beyazlıların gündeminde olan Stanislav Kritsyuk ile yapılan görüşmeler sonrasında sezon başına 700 bin euro artı bonuslar üzerinden 3 yıllık prensip anlaşmasına varıldı.

Rus ekibi Krasnodar ile sözleşmesi temmuzda bitecek olan 29 yaşındaki Rus kalecinin durumu, ekonomik açıdan Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik olarak da Sergen Yalçın'dan alınacak yanıta göre netlik kazanacak.

GÜNEY AMERİKA DIŞINA HİÇ ÇIKMADI

Kritsyuk'un alternatifi ise Güney Amerika'dan belirlendi. Beşiktaş, River Plate'in Arjantinli file bekçisi Franco Armani'yi gündemine aldı. 33 yaşındaki kaleci için kulübüyle temas kuruldu. 2022'ye kadar River Plate ile mukavelesi devam eden Armani, kariyeri boyunca Güney Amerika dışına çıkmadı. (Sabah)

Beşiktaşta kaleci transferi için iki sürpriz aday

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle