Beşiktaş'ta kaleci transferi için iki sürpriz aday

Beşiktaş'ta kaleci transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşık 1.5 aydır siyah-beyazlıların gündeminde olan Stanislav Kritsyuk ile yapılan görüşmeler sonrasında sezon başına 700 bin euro artı bonuslar üzerinden 3 yıllık prensip anlaşmasına varıldı.

Rus ekibi Krasnodar ile sözleşmesi temmuzda bitecek olan 29 yaşındaki Rus kalecinin durumu, ekonomik açıdan Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik olarak da Sergen Yalçın'dan alınacak yanıta göre netlik kazanacak.

GÜNEY AMERİKA DIŞINA HİÇ ÇIKMADI

Kritsyuk'un alternatifi ise Güney Amerika'dan belirlendi. Beşiktaş, River Plate'in Arjantinli file bekçisi Franco Armani'yi gündemine aldı. 33 yaşındaki kaleci için kulübüyle temas kuruldu. 2022'ye kadar River Plate ile mukavelesi devam eden Armani, kariyeri boyunca Güney Amerika dışına çıkmadı. (Sabah)

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