Beşiktaş'ta kale emin ellerde!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın yeni sezonda sorunu olmayan mevkilerden biri de kale.... Geçtiğimiz yıllarda genelde yabancı eldivenlerin ilk tercih olduğu Beşiktaş’ta Karius’un yüksek maliyetine karşın yetersiz performansı ve kaprisleri nedeniyle Sergen Yalçın döneminde bu mevki genç yerli isimlere geçmişti. Yalçın’ın bu tercihlerini Valerien Ismael de sürdürdü.

ERSİN'E TEKLİF ÇOK

Siyah beyazlı takımın kalesini 1 numaralı isim Ersin Destanoğlu... Ersin yurt dışından teklifler alsa da şimdilik siyah beyazlılarda devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle şanssız bir dönem geçiren Mert Günok 2 numara olarak kulübede güven veriyor. Genç Emre Bilgin de hazırlık maçlarındaki üst düzey performansla Beşiktaş’ın bu mevkide hiçbir sıkıntısı olmadığını kanıtladı.

'HİÇ SORUN YOK'

Kalede istikrarı yakaladıklarını söyleyen Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ “Kalede hiç bir sorunumuz yok. Genç ve tecrübeli oyuncularımız var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Teknik direktörümüz kaleciler konusunda inançlı ve güveniyor. Taraftarlarımız da geçen yıllardaki gibi gurur duyacaklar” dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael de kaleci antrenörü Hakan Çalışkan ve ekibinden aldığı rapor doğrultusunda tüm gençlere inandığını belirtti

Haberin Devamı