Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta kale emin ellerde!

#Beşiktaş#Ersin#Mert
Beşiktaşta kale emin ellerde
İsmail ER

Ersin Destanoğlu, Mert Günok ve Emre Bilgin’in performansları sezon öncesi camiaya umut aşılıyor. Futbol ale emin ellerde Şube Sorumlusu Emre Kocadağ “Kalede hiç bir sorunumuz yok. Kalecilerin hepsiyle gurur duyuyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın yeni sezonda sorunu olmayan mevkilerden biri de kale.... Geçtiğimiz yıllarda genelde yabancı eldivenlerin ilk tercih olduğu Beşiktaş’ta Karius’un yüksek maliyetine karşın yetersiz performansı ve kaprisleri nedeniyle Sergen Yalçın döneminde bu mevki genç yerli isimlere geçmişti. Yalçın’ın bu tercihlerini Valerien Ismael de sürdürdü.

ERSİN'E TEKLİF ÇOK

Siyah beyazlı takımın kalesini 1 numaralı isim Ersin Destanoğlu... Ersin yurt dışından teklifler alsa da şimdilik siyah beyazlılarda devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle şanssız bir dönem geçiren Mert Günok 2 numara olarak kulübede güven veriyor. Genç Emre Bilgin de hazırlık maçlarındaki üst düzey performansla Beşiktaş’ın bu mevkide hiçbir sıkıntısı olmadığını kanıtladı.

'HİÇ SORUN YOK'

Kalede istikrarı yakaladıklarını söyleyen Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ “Kalede hiç bir sorunumuz yok. Genç ve tecrübeli oyuncularımız var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Teknik direktörümüz kaleciler konusunda inançlı ve güveniyor. Taraftarlarımız da geçen yıllardaki gibi gurur duyacaklar” dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael de kaleci antrenörü Hakan Çalışkan ve ekibinden aldığı rapor doğrultusunda tüm gençlere inandığını belirtti

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Beşiktaşta Rıdvan Yılmaz sonrası Miguel Trauco sesleriSon Dakika: Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sonrası Miguel Trauco sesleri!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Ersin#Mert

BAKMADAN GEÇME!

Bu çocuk Atatürk mü

Bu çocuk Atatürk mü?

#Atatürk
Büyük rahatlama: Anlaşma dünyaya umut oldu

Büyük rahatlama: Anlaşma dünyaya umut oldu

#Ukrayna
Korkunç tacizler Silikon Vadisinde hayatı zindana çevirdi... Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor

Korkunç tacizler Silikon Vadisi'nde hayatı zindana çevirdi... "Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor"

#Instagram

BAKMADAN GEÇME!

Bu çocuk Atatürk mü

Bu çocuk Atatürk mü?

#Atatürk
Büyük rahatlama: Anlaşma dünyaya umut oldu

Büyük rahatlama: Anlaşma dünyaya umut oldu

#Ukrayna
Korkunç tacizler Silikon Vadisinde hayatı zindana çevirdi... Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor

Korkunç tacizler Silikon Vadisi'nde hayatı zindana çevirdi... "Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor"

#Instagram