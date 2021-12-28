Beşiktaş'ta kadro dışı olan Adem Ljajic Süper Lig'de kalıyor! Yeni takımı...

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Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı olan ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Adem Ljajic'le ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Sırp futbolcu yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşmamış ve takımda kalmıştı.

Sports Digitale'nin haberine göre Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Adem Ljajic ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Beşiktaş'la yaşadığı sorunu çözmesi halinde Başakşehir ile sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş'ta toplam 85 maça çıkan Ljajic, 18 gol atıp 29 da asist yaptı.