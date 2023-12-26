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Beşiktaş'ta kadro dışı kaldı, Süper Lig devi talip oldu! Eric Bailly için sürpriz...

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#Beşiktaş#Eric Bailly#TRABZONSPOR
Beşiktaşta kadro dışı kaldı, Süper Lig devi talip oldu Eric Bailly için sürpriz...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 12:42

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Hatayspor'u 2-1 mağlup eden ve rahat bir nefes alan Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcuların geleceği merak ediliyordu. Siyah - beyazlılarda Fenerbahçe maçının ardından bileti kesilen 5 isimden biri olan Eric Bailly için Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

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Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve 3 maç aradan sonra kazanmıştı.

3 puanla rahat bir nefes alan siyah - beyazlılarda Fenerbahçe maçının ardından kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun geleceği merak ediliyordu.

BAILLY İÇİN SÜRPRİZ

Beşiktaşta kadro dışı kaldı, Süper Lig devi talip oldu Eric Bailly için sürpriz...

Takımdan ayrılığına kesin gözüyle bakılan isimlerden biri olan Eric Bailly için ise sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in haberine göre Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fildişili futbolcunun transferini istedi.

Tecrübeli çalıştırıcının oyuncuyu çok beğendiği belirtilirken, Bailly'nin isteyeceği maaş ve kontrat süresinin belirleyici olacağı kaydedildi.

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BEŞİKTAŞ, SERBEST BIRAKMAYA HAZIR

Beşiktaşta kadro dışı kaldı, Süper Lig devi talip oldu Eric Bailly için sürpriz...

Öte yandan Beşiktaş'ın kalan alacaklarının ödenmesi halinde Bailly'i serbest bırakmaya hazır olduğu, Trabzonspor cephesinin de kısa süre içinde masaya oturmaya hazırlandığı aktarıldı.

Bu sezon siyah - beyazlı formayla 8 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 537 dakika süre aldı.

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#Beşiktaş#Eric Bailly#TRABZONSPOR

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