Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic'in menajeri fesih görüşmeleri için İstanbul'da

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Sırp futbolcunun menajeri, yönetimle sözleşme feshi görüşmeleri gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi.

A Spor'un haberine göre; yönetimin Ljajic'ten alacaklarının bir bölümünü kulüpte bırakma karşılığında bonservisini vermeyi teklif edeceği öğrenildi.

Tuttomercato'nun haberine göre; Yunan ekibi, Adem Ljajic'e 1.5 milyon Euro ücret karşılığında 1 yıllık teklifte bulundu.

Beşiktaş'tan 3.3 milyon Euro civarında bir ücret kazanan Ljajic, 1 yıllık teklife sıcak bakmazken siyah beyazlıların PAOK'un teklif ettiği 1.5 milyon Euro'dan kalan kısmı ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

YALÇIN TEKLİFİ DOĞRULADI

Sergen Yalçın da dün TRT Spor canlı yayınında yaptığı açıklamada, Sırp yıldıza PAOK'tan teklif geldiğini doğruladı.

Kariyerinde Fiorentina, Roma, Inter gibi büyük takımlarda forma giyen 29 yaşındaki yıldız, 2018'de Torino'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelmiş, 2019'da ise 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya katılmıştı.

Adem Ljajic'in siyah beyazlılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.