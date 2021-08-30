Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic'e teklif

Siyah beyazlılarda ayrılmaya yanaşmaması nedeniyle kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki oyuncunun PAOK'tan teklif aldığı iddia edildi.

Tuttomercato'nun haberine göre; Yunan ekibi, Adem Ljajic'e 1.5 milyon Euro ücret karşılığında 1 yıllık teklifte bulundu.

Beşiktaş'tan 3.3 milyon Euro civarında bir ücret kazanan Ljajic, 1 yıllık teklife sıcak bakmazken siyah beyazlıların PAOK'un teklif ettiği 1.5 milyon Euro'dan kalan kısmı ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Kariyerinde Fiorentina, Roma, Inter gibi büyük takımlarda forma giyen 29 yaşındaki yıldız, 2018'de Torino'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelmiş, 2019'da ise 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya katılmıştı.

Adem Ljajic'in siyah beyazlılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.