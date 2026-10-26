×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Junior Olaitan fırtınası devam ediyor!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Olaitan#Başakşehir
Beşiktaşta Junior Olaitan fırtınası devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 21:09

Geçtiğimiz hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Crystal Palace mücadelesinde attığı golle takımına 1 puanı getiren isim olan Junior Olaitan, İstanbul Başakşehir maçını da boş geçmedi. Olaitan, ayrıca bu sezon ligde ilk gol sevincini de yaşadı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında konuk ettiği İstanbul Başakşehir’i 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların gollerini 75. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 89. dakikada Junior Olaitan kaydetti.

Geçtiğimiz hafta içinde Dolmabahçe’de oynanan Crystal Palace mücadelesinde kaydettiği golle 2-2’lik beraberlik sonucu takımına 1 puanı getiren Olaitan, Başakşehir müsabakasını da boş geçmedi.

Süper Lig’de de bu sezon ilk gol sevincini yaşayan Olaitan’ın, Avrupa Ligi’nde de 1 golü bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Olaitan#Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!