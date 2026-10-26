Beşiktaş'ta Junior Olaitan fırtınası devam ediyor!

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında konuk ettiği İstanbul Başakşehir’i 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların gollerini 75. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 89. dakikada Junior Olaitan kaydetti.

Geçtiğimiz hafta içinde Dolmabahçe’de oynanan Crystal Palace mücadelesinde kaydettiği golle 2-2’lik beraberlik sonucu takımına 1 puanı getiren Olaitan, Başakşehir müsabakasını da boş geçmedi.

Süper Lig’de de bu sezon ilk gol sevincini yaşayan Olaitan’ın, Avrupa Ligi’nde de 1 golü bulunuyor.