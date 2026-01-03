×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'ta Jota Silva'dan opsiyon açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Jota Silva#Süper Lig
Beşiktaşta Jota Silvadan opsiyon açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 17:12

Beşiktaş'ta Jota Silva, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Jota Silva, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

"Geldiğim günden beri çalıştım ve son dönemde ilk 11'de oynamaya çalıştım. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Hocamızın, oyuncularla iletişimi çok iyi. Biz takım olarak başarıları kazanmak istiyoruz.

Beşiktaşta Jota Silvadan opsiyon açıklaması

Kazanma ruhumu yansıtmak istiyorum. 5 dakika, 10 dakika, 90 dakika fark etmeksizin her zaman yüzde yüzümü vermek için sahada oluyorum. Bunu da sürekli yapacağım. Benim karakterim böyle. Taraftarların da bunu anlaması beni çok mutlu ediyor.

Tabii ki goller atmayı ve asistler yapmayı seviyorum. Herkes mutlu olur bundan ama benim öncelikli hedefim bireysel değil, takımın başarısı. Goller atmak ve asistler yapmak herkesi mutlu eder, ben de bu anlamda maksimum sayıya ulaşmak istiyorum.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınCagliariden Semih Kılıçsoy açıklamasıCagliari'den Semih Kılıçsoy açıklaması!Haberi görüntüle

Daha iyi bir ikinci yarı görmek istiyoruz. Yaptığımız hataları biliyor ve düzeltmek için çalışıyoruz. Sonuç alamamak bireysel değil takımla alakalı, beraber savunma ve hücum yapıyoruz. Daha çok birlikte olmamamız lazım.

Yaşadığım sakatlık çok ağır değildi, ufak bir sakatlıktı ve bu devre arasını da tedavim için değerlendiriyorum. Takıma yavaş yavaş katılıyorum, takımın içerisindeyim ve önümüzdeki ilk maçta yüzde 100 hazır olacağımı düşünüyorum.

Sözleşmemde opsiyon maddesi var. Şu an devre arasındayız, bunun konuşulacağı zaman değil. Sezon sonu gelince konuşuruz."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Jota Silva#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!