Beşiktaş'ta Jota Silva'dan opsiyon açıklaması!

Beşiktaş'ta Jota Silva, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

"Geldiğim günden beri çalıştım ve son dönemde ilk 11'de oynamaya çalıştım. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Hocamızın, oyuncularla iletişimi çok iyi. Biz takım olarak başarıları kazanmak istiyoruz.

Kazanma ruhumu yansıtmak istiyorum. 5 dakika, 10 dakika, 90 dakika fark etmeksizin her zaman yüzde yüzümü vermek için sahada oluyorum. Bunu da sürekli yapacağım. Benim karakterim böyle. Taraftarların da bunu anlaması beni çok mutlu ediyor.

Tabii ki goller atmayı ve asistler yapmayı seviyorum. Herkes mutlu olur bundan ama benim öncelikli hedefim bireysel değil, takımın başarısı. Goller atmak ve asistler yapmak herkesi mutlu eder, ben de bu anlamda maksimum sayıya ulaşmak istiyorum.

Daha iyi bir ikinci yarı görmek istiyoruz. Yaptığımız hataları biliyor ve düzeltmek için çalışıyoruz. Sonuç alamamak bireysel değil takımla alakalı, beraber savunma ve hücum yapıyoruz. Daha çok birlikte olmamamız lazım.

Yaşadığım sakatlık çok ağır değildi, ufak bir sakatlıktı ve bu devre arasını da tedavim için değerlendiriyorum. Takıma yavaş yavaş katılıyorum, takımın içerisindeyim ve önümüzdeki ilk maçta yüzde 100 hazır olacağımı düşünüyorum.

Sözleşmemde opsiyon maddesi var. Şu an devre arasındayız, bunun konuşulacağı zaman değil. Sezon sonu gelince konuşuruz."