Beşiktaş'ta Jota sevinci! İlk 11'e göz kırptı

Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde Nottingham Forest’ten 2.5 milyon euro bedelle kiraladığı ve 17 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Jota Silva, Antalyaspor deplasmanında oyuna girişiyle fark yarattı.

68. dakikada Tammy Abraham’ın yerine sahaya adım atan Portekizli kanat oyuncusu, oyunun yönünü değiştirdi. Sol çizgideki enerjisiyle takıma hareket kazandıran Jota, savunmaya yardımı ve pres gücüyle de alkış topladı. Maçın kırılma anı ise 81. dakikada geldi. Cerny’nin mükemmel ara pasında topla buluşan Jota, sol çaprazdan yaptığı klas vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Golün ardından tribünlere dönerek “Ben buradayım!” işareti yapan yıldız oyuncu, takım arkadaşlarıyla coşkusunu paylaştı.

SİFTAHI KOCAELİSPOR'A KARŞI YAPMIŞTI

Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de ikinci golünü kaydeden Jota Silva, daha önce Tüpraş Stadı’nda oynanan Kocaelispor maçında da kafa golüyle siftah yapmıştı.

İLK 11'E GÖZ KIRPTI

Beşiktaş teknik ekibinin performansından oldukça memnun olduğu Jota, taraftarın da gönlünde şimdiden özel bir yer edindi. Yıldız oyuncu, milli ara sonrası için şimdiden ilk 11’e göz kırptı.

26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Siyah-Beyazlı takımda kalıp kalmayacağı ise performansına bağlı olarak şekillenecek.