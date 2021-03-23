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Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın yeni imajı şaşırttı
Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, imaj değişikliğine giderken sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
Siyah beyazlıların 32 yaşındaki başarılı futbolcusu Josef de Souza, saçlarını beyaza boyattı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yeni imajını sergileyen Josef, binlerce beğeni ve yorum aldı.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 27 maça çıkan Josef, 2 gol atıp 3 de asist yaptı.
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