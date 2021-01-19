Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın sözleşmesi uzuyor!

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Josef de Souza, gösterdiği performans ile siyah beyazlı takımın önemli parçalarından biri oldu.

Galatasaray derbisinde attığı gol ile galibiyetin kapısını açan Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş'ta 1 yıl daha forma giymeye hazırlanıyor.

Siyah beyazlılar Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından bedelsiz kadrosuna kattığı 31 yaşındaki oyunucu ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Souza'nın opsiyonu, bu sezon 25 maçta forma giymesi halinde devreye girecek.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL UZAYACAK

Beşiktaş'ta 14 maça çıkan Brezilyalı orta saha, 11 karşılaşmada daha oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.

Bu sezon görev aldığı 14 maçın 11'ine ilk 11'de başlayan Souza, 1 gol attı, 2 asist yaptı. (NTV Spor)

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...