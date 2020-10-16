Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan transfer itirafları! 'Bu sevgiye layık olmam lazım'

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, yeniden Türkiye’ye döndüğü ve siyah beyazlı takımın formasını giydiği için mutlu olduğunu söyledi. Dün Ümraniye’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sambacı başka takımlardan da teklif aldığını ancak en ciddi kulübün Beşiktaş olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı: “Bütün kulüplerden sözlü teklifler geldi. Beşiktaş’ın teklifi daha ciddiydi ve bu teklifi değerlendirdik. Burada bana gösterilen ilgiden memnunum. Artık çalışma zamanı. Bana Beşiktaş’ta gösterilen sevgiyi, ilgiyi sahada bir şekilde karşılamam lazım. Onun için de çalışmalarımız devam ediyor.

'Sergen Hoca ile aramız çok iyi'

Kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Benim yapmam gereken en iyi performansı göstermek. Beşiktaş’ın koyduğu maddeydi. İyi olduğum sürece o maddenin çok geçerli olacağını düşünmüyorum. Brezilya’da ve burada büyük kulüplerde oynadım. Beklenti aynı; şampiyonluk. Hoca ile aramız iyi. Tecrübeli bir antrenör. Neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Bu durumdan nasıl çıkıp zirve yarışının içine gireriz gibi şeyler konuşuyoruz. Çok iyi bir takımız. İyi başlangıç yapmadık ama önemli olan nasıl bitirdiğiniz. Sonuçta şampiyonluklar hatırlanıyor.

'Beşiktaş taraftarı mükemmel'

F.Bahçe’de Beşiktaş’a karşı Vodafone Park’ta çok maça çıktım. Beşiktaş taraftarı mükemmel. Büyük fark oluşturuyorlar. Onların olmaması beni çok üzüyor. Onların takıma gösterdiği katkıyı çok iyi biliyorum. Takımdaki yeni oyuncular içinde taraftarları en iyi bilen oyunculardan biriyim. Taraftar Beşiktaş’ın büyük gücüdür. Başka takımlara karşı oynarken Beşiktaş’ı izledim. Takımları 1-0, 2-0, 3-0 geride olsa da desteklemeye devam ettiklerini gördüm. İnanılmazdı. Taraftarlar yeniden tribünde olursa Beşiktaş’ın gücü olacaktır.”

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