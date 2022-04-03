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Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan Trabzonspor maçı yorumu: 'Galibiyeti hak ettik'

#Beşiktaş#Josef#Trabzonspor
Beşiktaşta Josef de Souzadan Trabzonspor maçı yorumu: Galibiyeti hak ettik

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Josef de Souza, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Josef, "Yeni bir sistem, üst seviye oynadık. Çok iyi fırsatlar yakaladık ama 1 puan aldık. Galibiyeti hak ettik ama olmadı." dedi.

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'BİRAZ DAHA ZAMAN LAZIM'

Josef de Souza sözlerini, "Sistem değişti ama değişen en büyük şey, takımın ritmi. Hocamız geldiğinden beri tempolu idmanlar yapıyoruz. Biraz daha zaman lazım. Herkes emin olsun, bu tempo oturduktan sonra çok daha iyi şeyler yapacağız ve geçen sezona döneceğiz." ifadeleriyle tamamladı.

WELINTON: 'İNANILMAZ MÜCADELE ETTİK'

Welinton ise "Galibiyeti hak ettik. Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok çalıştık, inanılmaz mücadele ettik. Bu sistem zamanla daha iyi oturacak." şeklinde konuştu.

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#Beşiktaş#Josef#Trabzonspor

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