Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan sakatlık paylaşımı! 'Her savaşı kazanamayız ama...'

Dizindeki ödemin bir türlü geçmemesi ve şişliğin inmemesi sonrasında detaylı kontrollere giren Josef de Souza'dan kötü haber gelmişti. Beşiktaş, Brezilyalı ön liberonun ameliyat olacağını açıklamıştı.

Siyah beyazlılardan Josef'in sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Avusturya kampında oyuncumuz Josef De Souza’nın, sağ dizinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan MR görüntülemesinde sağ diz lateral menisküs yırtığı saptanmış ve konservatif tedaviye başlanmıştır." denildi.

Yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacak olan Sambacı kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Beşiktaş formasıyla siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşan 33 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Her savaşı kazanamayız ama kazanamamamız kaybettiğimiz anlamına da gelmez. Bu ameliyatı olmak zorunda kalmamak için çok savaştım ama maalesef bazen işler bizim kontrolümüzde olmuyor. Ancak her zaman başlangıçlar değil; sonlar önemlidir. Eminim ki bu sezonu her zaman olduğu gibi güçlü ve sağlam bir şekilde bitireceğim. Tekrar güçlü olmanın verdiği onurla yapmayı en çok sevdiğim şey olan futbol oynamaya devam edeceğim. Doktorlarımıza ve sağlık ekibimize ameliyat olmadan iyileşmem için gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum ama maalesef ameliyat olmak zorundayım. Artık önümüze bakma zamanı. Çok kısa süre içinde daha güçlü döneceğim!"

