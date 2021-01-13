Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan maç sonu Galatasaray derbisi yorumu!
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, Rizespor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Rizespor'u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ta Souza ve Aboubakar açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Souza, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bölüm bölüm de olsa iyi oynadık ve maçı kazandık" dedi.
G.SARAY'IN KALİTELİ BİR TAKIMI VAR
Souza sözlerini, "Türkiye'de derbileri herkes bekler ve herkes izler. Galatasaray'ın da kaliteli takımı var. Saha içerisinde daha çok isteyen kazanacak" ifadeleriyle tamamladı.
KAZANMAYA GELECEKLER
Aboubakar ise Derbi maçlar çok farklı. Oynaması da çok farklı. Galatasaray'ın önündeyiz ve kazanmaya gelecekler. Biz de duygusal, fizik ve mental olarak hazırlanacağız. Biz de kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle