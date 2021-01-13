MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta Josef de Souza'dan maç sonu Galatasaray derbisi yorumu!
GeriFutbol Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan maç sonu Galatasaray derbisi yorumu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 13.01.2021 - 23:03 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan maç sonu Galatasaray derbisi yorumu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan maç sonu Galatasaray derbisi yorumu!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, Rizespor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

14
  • Beşiktaş-Rizespor maçından en özel fotoğraflar
  • Beşiktaş-Rizespor maçından en özel fotoğraflar
  • Beşiktaş-Rizespor maçından en özel fotoğraflar
  • Beşiktaş-Rizespor maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Rizespor'u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ta Souza ve Aboubakar açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Souza, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bölüm bölüm de olsa iyi oynadık ve maçı kazandık" dedi.

G.SARAY'IN KALİTELİ BİR TAKIMI VAR

Souza sözlerini, "Türkiye'de derbileri herkes bekler ve herkes izler. Galatasaray'ın da kaliteli takımı var. Saha içerisinde daha çok isteyen kazanacak" ifadeleriyle tamamladı.

KAZANMAYA GELECEKLER

Aboubakar ise Derbi maçlar çok farklı. Oynaması da çok farklı. Galatasaray'ın önündeyiz ve kazanmaya gelecekler. Biz de duygusal, fizik ve mental olarak hazırlanacağız. Biz de kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle