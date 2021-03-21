Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan Fenerbahçe ve Süper Lig itirafı

Spor Arena Dış Haber | Bu sezon oynadığı futbolla Beşiktaş taraftarlarının beğenisini kazanan Josef de Souza, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesi Brezilya'da açıklamalarda bulundu.

Ülkesi Brezilya'da İG Esportes'e konuşan Josef de Souza, hem sezonu değerlendirdi hem de geleceğiyle ilgili konuştu.

''BAZI ŞÜPHELER VARDI, FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTIM...''

Süper Lig'de hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş forması giyen Josef, ''Gelmeden önce Beşiktaş taraftarlarının benimle ilgili bazı şüpheleri vardı. Çünkü daha önce Fenerbahçe'de oynamıştım ve Suudi Arabistan'dan geliyordum. Ancak taraftarların fikrini değiştirmem için birkaç maç yeterli oldu. Şimdi ise beni çok iyi tanıyorlar ve bana saygı gösteriyorlar. Harika bir sezon geçiriyoruz. Ligde lideriz, kupada da finale yükseldik. Böyle devam etmeyi umuyoruz.'' sözlerini kullandı.

''BANA SAYGI DUYUYORLAR, DİNLİYORLAR''

Beşiktaş'taki konumu hakkında da konuşan Brezilyalı futbolcu, ''Takımda ne kadar önemli bir oyuncu olduğumun farkındayım. Futbolcular bana saygı duyuyor ve beni dinliyorlar. Beşiktaş'a en iyisini vermek için elimden geleni yapıyorum. Bu kulüp için her gün çok azimli bir şekilde çalışıyorum. Küçük bir ligden gelmeme rağmen fizyoterapistim Pedro Guaragna ile yaptığım çalışmalar da bana çok yardımcı oldu.'' dedi.

''BURADA YAŞADIKTAN SONRA..:''

Beşiktaş'taki geleceğini de değerlendiren Josef de Souza, ''Açıkçası burada yaşadıktan sonra ailemle birlikte Beşiktaş'ta kalmayı tercih ederim. Burada yıllarca kalmak ve kulüp tarihine geçmek istiyorum. Türkiye Ligi'ni izliyorsanız buranın ne kadar zor bir lig olduğuna da görürsünüz. Arabistan'dan döndükten sonra ilk yılımda bunu çok daha iyi gördüm.'' şeklinde konuştu.

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