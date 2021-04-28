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GeriFutbol Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan çarpıcı sözler! 'İnanılmaz bir prim...'
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Futbol
Haber Giriş: 28.04.2021 - 23:02 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan çarpıcı sözler! 'İnanılmaz bir prim...'

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Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan çarpıcı sözler! 'İnanılmaz bir prim...'

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, 3-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından çarpıcı sözler kullandı.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçın ardından Rizespor için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Josef de Souza'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde;

Takım arkadaşlarımı hırsları ve emekleri yüzünden tebrik etmek istiyorum. Şampiyon olursak, bizi bu şampiyon yapacak. Sonda rahatladık ve konsantrasyonumuzu kaybettik. Böyle oynarsak, Allah'ın iziyle şampiyon olabiliriz. Allah, haktır. Kim bizim şampiyon olmamamız için ne yaparsa yapsın, biz şampiyon olacağız.

''RİZESPOR SADECE KENDİSİ İÇİN OYNAMADI, BİLİYORUZ''

Bugün biliyoruz ki Rizespor'un bizimle berabere kalması için inanılmaz bir prim ortaya koydular. Rizespor bugün sadece kendisi için oynamadı, bunu biliyoruz. Bu puanı başkalarına hediye etmek istediler. Allah'a şükür biz bu puanı bırakmadık. Galip gelen taraf bizdik.

Beşiktaşta Josef de Souzadan çarpıcı sözler İnanılmaz bir prim...

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