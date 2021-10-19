Beşiktaş'ta Josef de Souza taraftardan destek istedi! 'Geçen yıl da böyle oldu ama...'

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Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Sporting maçının ardından konuştu.

Josef'in açıklamaları şöyle;

Şampiyonlar Ligi farklı bir alan. Maçlar detaylarda belli oluyor. İlk yarıda kornerden 3 gol yemek önemli bir detay. Bu detay da mağlubiyete sebep oldu. Beşiktaş daima atak oynaması gereken takım. Hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Geçen sene de böyle olmuştu ama sonunda şampiyon olmuştuk. Taraftarlarımızdan takıma inanmasını istiyorum. Bu süreçten düzgün bir şekilde geçeceğiz.